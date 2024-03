Europa League | Milan–Slavia Praga | prima vittoria agli ottavi per i rossoneri a 1 | 45 Roma favorita con il Brighton

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per glidi finale diva in scena l’inedita sfida tra Milan e Slavia, che si incroceranno per lavolta...

E’ arrivato il momento degli ottavi di finale di Europa League , si giocano le partite di andata ed è il turno anche dei Pronostici . Sfide in trasferta per le ... (calcioweb.eu)

L'OPINIONE - Beretta: "Se il Napoli batte il Torino può avvicinarsi alla zona Champions": Mario Beretta, allenatore, ha parlato a Radio Marte: "Le italiane hanno tante possibilità di passare il turno, sia in Europa League con Atalanta, Milan e Roma, che in Champions. Anche la Fiorentina in ...napolimagazine

Europa League, continua la rincorsa del Milan: Pioli si affida a Leao per superare l’ostacolo Slavia Praga: Riportare un trofeo europeo a casa 17 anni dopo l`ultima volta. è questo l`obiettivo di Stefano Pioli e il suo Milan, che dopo aver superato il turno precedente.calciomercato

Mancini prima di Roma-Brighton: "Questi tifosi sono fondamentali per noi": In vista della partita di stasera, valida per il primo atto degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton, ecco le parole di Gianluca Mancini: "Sarà una gara difficile, come tutte le ...ilromanista.eu