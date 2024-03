Europa League | Mancini | Il mister ha portato freschezza | ci mancava serenità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma 6 marzo 2024 - Tornano le coppe europee e ritornano per la Roma le fatiche continentali. Le urne di Nyon ha decretato che agli ottavi di finale di questa, i capitolini affronteranno il Brighton di De Zerbi, in quello che non è difficile definire il big match di questo turno della seconda competizione continentale. Nella vigilia della sfida di andata, i protagonisti in giallorosso hanno presentato la sfida e accanto all'allenatore era presente anche Gianluca: ecco dunque le parole del difensore centrale romanista in conferenza stampa. Ennesimo pienone dell'Olimpico, quanta carica vi dà lo spettacolo sulle tribune? "Come diciamo sempre: il pubblico è la nostra arma in più, ma in campo andiamo noi e dobbiamo essere noi a trascinarli. Non dobbiamo chiedere nulla a loro. Devono fare quello che fanno tutte le ...