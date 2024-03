Europa League | la Roma sommerge il Brighton 4-0

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Laha ipotecato il passaggio ai quarti dibattendo 4-0 ildi Roberto De Zerbi all'Olimpico nella partita di andata degli ottavi. I giallorossi hanno dominato la gara andando a segno con Dybala al 13mo, Lukaku al 43mo, Mancini al 64mo e Cristante al 68mo. Giovedi' prossimo il ritorno al Falmer Stadium di. La squadra giallorossa prova subito a colpire con Big Rom che, su cross di Spinazzola, va alla conclusione e costringe Steele a rifugiarsi in corner. La replica degli inglesi non si fa attendere: al 7' Adingra va al tiro dopo una triangolazione con Buonanotte e, complice una deviazione di Ndicka, colpisce un clamoroso palo. La partita resta molto vibrante, tant'e' che al 12' i ragazzi di Daniele De Rossi trovano la rete del vantaggio con Paulo Dybala ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Due gravi disattenzioni difensive sono costate due reti ai rossoneri. 66? Milan che si riversa nuovamente in ... (oasport)

Video Gol Milan-Slavia Praga 4-2, highlights e sintesi: È giovedì e, come di consueto, torna l'appunto con l'Europa League per le squadre italiane. Dopo la discussa vittoria contro la Lazio, il Milan affronta lo Slavia Praga, cercando di chiudere a San ...milanotoday

Brighton, De Zerbi: "La Roma ora è forte anche mentalmente. Spiace per i nostri tifosi": Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta contro la Roma in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni riportate da TMW: "Cosa c’è di ...tuttojuve

La Roma “vede” i quarti di Europa League: 4-0 al Brighton: ROMA (ITALPRESS) – La Roma mette un piede e mezzo nei quarti di Europa League: senza storia l’andata contro il Brighton di De Zerbi, travolto 4-0 all’Olimpico con le reti di Paulo Dybala, Romelu ...quotidianodelsud