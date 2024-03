Europa League | dove vedere le partite di giovedì 7 marzo in tv e streaming

(Di giovedì 7 marzo 2024) Eccezion fatta per Sporting Lisbona-Atalanta, in programma mercoledì 6 alle 18.45, si giocherannoledi andata degli ottavi di finale dell'2023/2024, a cui prenderanno parte le vincitrici dei playoff e le formazioni che hanno chiuso al primo posto la fase a...

Ottavi di finale di Europa League suggestivi per la Roma contro il Brighton, ovvero la sfida tra due tecnici italiani che in questo momento sono ... (infobetting)

Inter: segnano tanto, segnano tutti. Per numero di reti e di marcatori Inzaghi fa meglio di Real e City: Il tabellone dei quarti di finale di Champions League è completo a metà, e dopo i primi quattro ottavi di ritorno non ci sono sorprese: Paris Saint-Germain, Bayern.calciomercato

Milan-Slavia Praga: TV8, Sky, Dazn o Now Dove vederla in tv e in streaming: I rossoneri arrivano dalla vittoria contro la Lazio e vogliono archiviare i quarti già all'andata come hanno fatto contro il Rennes, ma di fronte ci sono Masopust e compagni ...gazzetta

FIORENTINA IN TV, Dove vedere la partita contro il Maccabi: Dopo la due giorni di Champions e l'impegno dell'Atalanta in Europa League, oggi in campo le altre italiane. Roma e Milan sono impegnate in Europa League, giallorossi con il Brighton ...firenzeviola