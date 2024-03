(Di giovedì 7 marzo 2024) Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre italiane sono pronte a dare battaglia nelle coppe europee disputando da protagoniste l'e la.L'Atalanta di Gian Piero Gasperini torna inmente aglie puntando ad andare più avanti possibile nella competizione. Poi c'è la Roma di De Rossi che nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale poi persa ai rigori contro il Siviglia. Infine il Milan, retrocesso dalla Champions.Stessa sorte dei giallorossi, ma in, per la Fiorentina che da vicecampione della competizione riproverà a cavalcare il sogno.Tutte le partite die ...

Due squadre italiane in campo oggi nelle partite degli ottavi di andata di Europa League . Alle 18:45 c'è Roma-Brighton. Mentre alle ore 21 è in programma ... (fanpage)

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Ottavi Andata: Palinsesto e Telecronisti: Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Ottavi Andata: Palinsesto e Telecronisti, Le notti europee, le città più incredibili, il fascino e la tradizione dei grandi club esteri. Le squadre it ...digital-news

Maccabi Haifa-Fiorentina: formazioni e dove vederla in streaming: Come e dove vedere Maccabi Haifa-Fiorentina in streaming: è la partita valida per l'andata degli ottavi di finale della Conference League.punto-informatico

Maccabi-Fiorentina, le scelte di Italiano: mossa Nzola, c’è Faraoni: La Fiorentina ricomincia oggi il proprio percorso europeo: in vista del primo atto dell’ ottavo di finale di Conference League contro gli israeliani del Maccabi Haifa (primi nel proprio campionato e c ...corrieredellosport