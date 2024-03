Essere femministe nella Striscia di Gaza

Il vero orgasmo femminista è incolpare gli uomini: Il libro di Gabrielle Blair vorrebbe Essere una guida al sesso sicuro. Ma sicuramente è sessuofobico ...ilgiornale

Si può Essere femministe e cattoliche: Senza femministe non ci può Essere la (mia) fede. Così intellettuali e teologhe podcaster indicano un nuovo orizzonte di spiritualità ...iodonna

Esce in Italia “Donne che lavorano troppo”, un manifesto femminista del terzo millennio che parla al cuore (e alla testa) di tutte le donne: In contemporanea con l’edizione anglosassone, arriva in libreria, per la Giornata Internazionale della donna, Donne che lavorano troppo (Women Who Work Too Much), di Tamu Thomas, edito da Compagnia ed ...ilfattoquotidiano