ESCLUSIVA – Antonella Palmisano | “Portabandiera? Sarebbe la ciliegina A Parigi la nazionale più forte di sempre”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Vincere è difficile, riconfermarsi ancor di più. Fortunatamente, adle sfide piacciono e anche tanto. Dallo straordinario oro nella 20 km di marcia a Tokyo al sogno di uno storico bis a, passando per un bronzo nell’ultimo Mondiale di Budapest: l’atleta pugliese, classe 1991, ènel lotto delle favorite nelle gare importanti quando è presente. Il tutto nonostante un problema al nervo sciatico che si trascina da un paio d’anni e dopo un’operazione all’anca sostenuta una volta archiviata l’ultima Olimpiade. “A quanto pare è un qualcosa che dovrà accompagnarmi per tutto l’anno: dubito che mi passi, devo continuare a gestirlo. Ci sono dei periodi in cui mi butta giù e altri in cui riesco a conviverci”, assicura comunque la campionessa di Mottola (Taranto) in un’intervista ...

