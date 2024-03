(Di giovedì 7 marzo 2024) Lo prevede il decreto approvato in Conferenza Stato-Regioni Sulla questione del nuovo tariffario per, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 aprile e che secondo gli ambulatori e cliniche private accreditate sarebbe una sciagura perché rivede al ribasso le tariffe, piomba il decreto approvato oggi in Conferenza Stato-Regioni e che prevede

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Non sembra ancora trovare la quadra il nuovo tariffario del Ssn per esami e visite , che doveva entrare in vigore il 1 ... (liberoquotidiano)

Esami e visite, ricette entro 31 marzo valgono per tutto il 2024: Sulla questione del nuovo tariffario per Esami e visite, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 aprile e che secondo gli ambulatori e cliniche private accreditate sarebbe una sciagura perché ...adnkronos

Gemmato: “Su problemi nuove tariffe al lavoro per sostenibilità”: Dal primo aprile entrerà in vigore il nuovo tariffario per Esami e visite negli ambulatori privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale, accompagnato da molte polemiche per il ribasso dei ...quotidianosanita

Malata di tumore deve aspettare fino a fine 2025 per alcuni Esami. «Se pago 422 euro me li fanno fare domani»: Il medico aveva consigliato alla donna malata di tumore, di effettuare quattro Esami diagnostici entro la data del prossimo consulto. Lo sportello a cui si era rivolta per prenotare, con ...ilmattino