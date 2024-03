Era uscito infortunatO. Il portiere Pezzolato potrà giocare

"Ti aspettiamo presto in campo, abbiamo ancora tanti sogni da realizzare insieme. Operazione perfettamente riuscita!". Così sui social il Sassuolo dopo ... (sport.quotidiano)

Un Omicidio in pieno giorno, nel centro delle attività commerciali della città, in uno dei pochi parchi dove giocano i bambini, in mezzo alla gente e al ... (quotidianodipuglia)