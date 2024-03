Epic Games ed Apple | l’UE indaga sulla chiusura dell’account sviluppatore

(Di giovedì 7 marzo 2024) I rapporti traedcontinuano a deteriorarsi. Dopo la notizia della cancellazionedida parte di, l’Unione Europea ha annunciato indagini. Come abbiamo visto questa mattina,ha deciso di impedire adi aprire un suo store su dispositivi iOS, rimuovendo l’accountdella compagnia di Tim Sweeney. La risposta dei diretti interessati non si è fatta attendere, con le accuse di andare contro alle disposizioni del Digital Markets Act. Anche un portavoce dell’Unione Europea, come riporta Eurogamer, ha confermato che si sta valutando la liceità dell’azione di. Stiamo valutando se le ...

