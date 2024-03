Eni scopre maxi giacimento di petrolio in Costa d' Avorio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Riserve difra 1 miliardo e 1,5 miliardi di barili sono stati scoperti da Eni nel mare di fronte allad'. Il, detto Calao, si trova a circa 45 chilometri dallae raggiunge una profondità di 5.000 metri in 2.200 metri di profondità d'acqua. Eni gestisce il blocco in partnership con Petroci Holding. ll Presidente della Repubblica dellad', Alassane Ouattara, e l'amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi si sono incontrati oggi ad Abidjan per discutere delle attività della società nel Paese. All'incontro hanno partecipato anche il Primo Ministro Robert Beugré Mambé e il Ministro delle Miniere, dele dell'Energia, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Il presidente Ouattara e l'Ad Descalzi hanno ...