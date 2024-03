(Di giovedì 7 marzo 2024) L'idea di Paolo Gabrieli, scienziato dell'università Statale di Milano vincitore di una borsa da 150mila euro. Gli insetti modificati in laboratorio, liberati in natura, uccidono le loro femmine. L'obiettivo è contrastare sul nascere, in modo eco-compatibile, focolai di infezionila Dengue Combattere leusando le. Trasformandole cioè in '' a effetto

Emergenza zanzare, il progetto: maschi killer come insetticidi green: (Adnkronos) - Combattere le zanzare usando le zanzare. Trasformandole cioè in 'insetticidi green' a effetto immediato, da utilizzare al bisogno per ...tuobenessere

Emergenza dengue: quali sono i Paesi più a rischio e cosa sta facendo l’Italia contro questa malattia trasmessa dalle zanzare: La diffusione della dengue oggi è sempre più sotto l'occhio attento di scienziati e istituzioni. Non significa che siamo in una situazione di pericolo imminente ma che non va sottovalutato (più) nulla ...ohga

Psittacosi, cos’è la malattia respiratoria che arriva dagli uccelli e perché l’Oms ha lanciato l’alert: Milano, il virologo della Statale Fabrizio Pregliasco: “Prepararsi a nuova Emergenza infettiva. Questo batterio può provocare forme gravi che portano alla morte" ...ilgiorno