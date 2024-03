Emergenza lupo | carcassa di una pecora a Guido Monaco per protesta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 – Si chiama Matteo Contena, il ventottenne che ieri alle 17.30, preso dalla disperazione e dallo sconforto per l’ennesima predazione perpetrata dai lupi, ha avuto il coraggio di posare sul manto stradale di Piazzaladellache ilgli ha ucciso, bloccando i veicoli che stavano transitando. Tornato a casa ha trovato ilancora davanti al recinto delle pecore. Ancora di più quando ad agosto del 2023 i lupi erano riusciti a superare le protezioni e gli avevano ucciso altri 17 animali. “In Europa vendono fumo, facendo finta di affrontare il PROBLEMA, con delle belle chiacchierate, in prospettiva delle imminenti elezioni. Il Governo nazionale, dal canto suo, si ostina a non prendere quei provvedimenti che ...