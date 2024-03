Emergenza femminicidi | nel 2023 uccise 120 donne | la metà per mano di partner o ex compagni

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nelsono state 120 le. Tra queste, 64 sono state ammazzate dao da ex, con un dato in diminuzione del 6%. In Italia l’è riassunta in questi dati contenuti nel report ‘8 marzo. Giornata internazionale dei diritti della donna.vittime di violenza’, del servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale. A diminuire è anche l’incidenza dellein ambito familiare/affettivo, con una cifra in calo tra il 2020 e il: circa un quarto dei casi delle uccisioni diriguarda il rapporto genitori/figli. A uccidere le madri sono stati nell’89% dei casi i figli maschi. I presunti autori di omicidi ...

Le coperte anti-violenza di Viva Vittoria, la scultura contro i femminicidi: le iniziative per la Festa della Donna a Bagno a Ripoli: Previsti diversi appuntamenti: la vendita delle coperte, grazie al progetto promosso da AILO, sosterrà le attività di Artemisia, Nosostras e ACISJF. Al Gobetti-Volta troverà casa un’opera per dire sto ...firenzetoday

Viva vittoria: le coperte anti-violenza in trasferta a Bagno a Ripoli: Dalla scultura contro i femminicidi al ballo per la parità di genere, tutte le iniziative per la Festa della donna ...firenzetoday

Cultura e bellezza contro i femminicidi, una mostra in ricordo di Paola Mostosi: Ha trasformato il dolore per la morte della sorella in una missione: lottare contro i femminicidi creando cultura e bellezza. In questa cornice di rinascita, Cristina Mostosi ha organizzato la mostra ...ecodibergamo