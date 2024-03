Elezioni in Abruzzo | Schlein | “Il centrosinistra unito vince” Il candidato D’Amico | “Convinto che gli elettori ci daranno la loro fiducia”

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Speriamo che domenica gli abruzzesi scelgano dei riappropriarsi del proprio futuro sostenendo la candidatura di Luciano”. Così Ellydurante il suo tour elettorale in, dove domenica 10 marzo si vota per scegliere il nuovo governo regionale. “In gioco – dice la segretaria dem ai cronisti- c’è il futuro degli abruzzesi”. Ma una seconda vittoria deldopo quella di Alessandra Todde quale significato assumerebbe? “In Sardegna è stata punita anche l’arroganza di Giorgia Meloni che è la stessa arroganza che l’ha conosciuto in questi anni, quindi spero che l’esito sia lo stesso e che in qualche modo sia anche un segnale a non scegliere la via dell’arroganza perché questi territori meritano molto di meglio”. Poi dal palco a Sulmona la segretaria del partito ...

Le Elezioni regionali in Abruzzo del 2024 fanno seguito alle chiacchieratissime Elezioni in Sardegna, scopriamo chi danno come vincente i sondaggi , i ... (ilgiornaleditalia)

Abruzzo, D’Amico: coalizione lavora per regione, no passerelle: Milano, 7 mar. (askanews) – Con tutti i leader nazionali della coalizione di centrosinistra in Abruzzo, dai quali ho ricevuto “sostegno convinto” così come dai rispettivi partiti, “ho visitato i luogh ...askanews

Elezioni in Abruzzo, caccia agli ultimi indecisi. Tra i due candidati c’è poco più di un punto: Nel 2019 gli astenuti furono il 47%. Il centrodestra appoggia Marsilio , il governatore uscente Il centrosinistra e il M5s puntano sull’ex rettore D’Amico e sperano nell’effetto Sardegna ...quotidiano

Elezioni regionali: lo spoglio in diretta su Rete8 con gli exit poll di Noto: Domenica 10 marzo lo spoglio elettorale in diretta su Rete8 con Il Centro: gli exit poll del sondaggista Noto per conoscere l'andamento del voto ...rete8