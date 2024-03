Elezioni europee | il Ppe candida ancora von der Leyen alla presidenza della Commissione europea

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bucarest, 7 marzo 2024 – Il Partito popolare europeo ha scelto: sarà Ursula von derla propria ‘leadte’ per la, ruolo che verrà rinnovato dopo ledel prossimo giugno. La decisione, che puntariconferma, è arrivata dal congresso del partito che si è tenuto a Bucarest, anche se la stessa von deraveva già annunciato il mese scorso l'intenzione dirsi per un secondo mandato. Su 499 voti espressi, spiega l'eurodeputata Esther de Lange, 10 sono invalidi o nulli; su 489 voti validi, i sì per von dersono stati "400", i no "89".n Commission President Ursula von der ...

