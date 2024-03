Elezioni europee | Belgio sperimenta diritto di voto ai 16enni | quinto Paese dopo Austria | Germania | Grecia e Malta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 7 marzo 2024) Alle prossime, inanche i 16enne potranno andare alle urne. Circa 270mila adolescenti, per il quale è stato esteso ildi. Non più dunque dai 18 anni in su. La scelta adottata da Bruxelles, segue quella di(anche se dai 17 anni in su) e M