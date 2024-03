(Di giovedì 7 marzo 2024) Il leader M5S: "Marsilio come Truzzu, elmetto serve ai cittadini per il disastro che lascia". La segretaria Dem: "Pronti a scrivere una pagina nuova"in campo per Luciano D'Amico, candidato alleregionaliincontro il governatore uscente del centrodestra Marco Marsilio.: "Marsilio è il Truzzu d'" "Sanità a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?Queste elezioni non le perdiamo, le vinciamo noi. E non sarà una notte lunga, andranno tutti presto a letto?. Lo dice a Rai ... (calcioweb.eu)

Elezioni Abruzzo 2024, Schlein e Conte tirano la volata a D'Amico: "Andiamo a vincere": Schlein e Conte in campo per Luciano D'Amico, candidato alle Elezioni regionali 2024 in Abruzzo contro il governatore uscente del centrodestra Marco Marsilio. Conte: "Marsilio è il Truzzu d'Abruzzo" ...adnkronos

VIDEO | Regionali, Schlein e Bonaccini in piazza Unione: "Centrodestra nervoso e arrogante, con D'Amico vinciamo": La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e il presidente del partito Stefano Bonaccini ci credono: in Abruzzo il campo largo che sostiene Luciano D'Amico vincerà le Elezioni del 10 marzo con ...ilpescara

Bonaccini in Abruzzo: PD unito per vincere queste regionali: (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 “Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Siamo qua con Elly, perchè se è unito il Pd, è più unito il centrosinistra, e si può vincere anche in Abruzzo!” Queste ...quotidiano