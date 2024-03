Ederson | «Pareggio stretto Atalanta | testa alla Juve»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole del centrocampista dell’dopo la partita d’Europa League disputata contro lo Sporting Ai microfoni ufficiali della Dea, il centrocampista dell’ha parlato così dopo la partita contro lo Sporting. «Ilci sta. Abbiamo giocato molto bene questa partita: abbiamo fatto bene creando tantissime occasioni da goal, con la consapevolezza di essere concentrati per il ritorno visto il match affrontato contro lo Sporting. C’è stata una reazione dopo le ultime tre partite, sapevamo che in coppa potevamo farcela: ritorniamo in campionato contro lae abbiamo la forza di giocarcelapari»