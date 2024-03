EA | l’intelligenza artificiale renderà più efficiente lo sviluppo e la monetizzazione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 7 marzo 2024)per Electronic Arts è uno degli strumenti del futuro. Ne ha parlato il CEO Andrew Wilson alla conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom. Come riporta anche VGC, Wilson ha spiegato checonsentirà di creare esperienze più ricche e coinvolgenti, che amplieranno il pubblico dei videogiochi. Si tratta di un’opportunità di crescita plurimiliardaria. Se in passato creare uno stadio per un videogioco poteva richiedere anche sei mesi, ultimamente si è passati a sei settimane e in futuro si potrebbe arrivare a soli sei giorni. E i cicli per le animazioni dei giocatori di EA Sports FC 24 sono saliti a 1200 contro i 12 di FIFA 23, sempre grazie all’IA. Nei prossimi cinque anni,...