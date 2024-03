"E' una straordinaria occasione per sostenere le persone più fragili"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) "I progetti che la Società della Salute Pistoiese realizzerà sul proprio territorio nell’arco di questo e del prossimo anno grazie ai fondi del Pnrr Missione 5, rappresentano senza dubbio unaper migliorare le condizioni di vita e al contempo offrire nuove opportunità allepiù, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale". E’ questo il pensiero convinto della presidente della Società della Salute Pistoiese, Anna Maria Celesti (in foto), intervenuta con la direttrice Silvia Mantero per presentare le linee di investimento. "Per ottenere questi risultati – ha detto ancora la dottoressa Celesti – , interverremo sui principali fattori di rischio, individuale e collettivo, lavorando soprattutto sulla possibilità di recupero dell’autonomia delle, ...