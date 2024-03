È stata sicuramente strangolata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) BRESCIA Sana Cheema? "Èuccisa". Parola di Vittorio Frieschi e Aniello Maiese, consulenti del pg Guido Rispoli e della pm Claudia Passalacqua, che ieri in Assise hanno illustrato la relazione sugli atti giudiziari delle autorità pakistane relativi alla morte della 25enne italo-pakistana cresciuta a Brescia. Per l’accusa Sana il 18 aprile 2018 fu giustiziata nel Paese d’origine dal padre Mustafa, 55 anni, cittadino italiano come la figlia, e dal fratello maggiore, Adnan, 35, perché rifiutava le nozze combinate. I Cheema erano già stati processati a Gujrat e assolti per insufficienza di prove. Per dribblare il principio giuridico del divieto del doppio giudizio per il medesimo fatto, la Procura generale aveva rilanciato l’imputazione nell’accezione di omicidio politico, ritenendo soppressi i diritti fondamentali della vittima. Ieri ...