“È morto per colpa loro” Bimbo di 11 anni ritrovato senza vita durante un party con gli amichetti

(Di giovedì 7 marzo 2024)di 11muoreil pigiama: tuttadel social. La famiglia di questo ragazzino ha messo in guardia gli altri genitori di tutto il mondo da una sfida che circola online e che incoraggia l’inalazione di fumi tossici. Il piccolo èsabato 2 marzo, dopo essere stato trovato dopo aver perso conoscenza dai paramedici a casa di un amico. >> “Vai a stare un po’ da papà”. Poi la terribile notizia suldi 3: arrestati i genitori La nonna dell’11enne, Tina, ha parlato oggi della morte del nipote, affermando che “èall’istante”un pigiamain cui lui e un amico avevano “provato la moda di TikTok”. Un’assistente didattica ha dichiarato che la ...

Era solare, coraggioso, intraprendente, innamorato delle moto e dell’Africa. Ed è lì, in Angola , che è morto domenica il veronese Luca Falcon , il giorno dopo ... (gazzettadelsud)

Melilli, la Polizia Locale sequestra materiale tecnologico contraffatto: Nello specifico, i caschi bianchi durante un’ispezione in un esercizio commerciale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il gestore di nazionalità cinese per contraffazione, alterazione o uso di ...siracusanews

Maddalena Corvaglia si affida alle amiche: «Non cerco un uomo per forza, ma sono pronta per amare di nuovo»: Venivo da un periodo di"cile: mio padre era morto quattro anni prima. Dall’alto del mio dolore, avevo la presunzione di sapere già tutto e giudicavo chi faceva la cosa sbagliata. Non accettavo ...ilmessaggero

Contestazione pro Palestina davanti all’Odeon alla presentazione di un libro su Golda Meir: Possiamo rimanere nel merito senza scomodare i morti”, la replica di Vagnoli su Instagram che annuncia anche vie legali: “Nessun evento economicamente convincente, ero ad una cena beneficenza per Ant ...firenzetoday