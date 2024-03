“E allora sai che ti dico?” Grande Fratello | tra Greta e Sergio finisce male | cala il gelo nella casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ancora una volta a fare discutere alsono. Infatti, è stato pubblicato un video in cui si è lasciato andare ad un’affermazione che non ha trovato il consenso del pubblico. Ma non sono mancate critiche neppure alla Rossetti, che non si starebbe comportando nel migliore dei modi. Quindi, Signorini certamente ne riparleràserata del 7 marzo. C’è anche stato un vero e proprio insulto alla ragazza da parte di un utente del, che sta seguendo passo dopo passo l’evolversi del rapporto tra. Lui, tra l’altro, è anche stato accusato di esagerare con le mani, avendo detto: “Ti faccio i lividi” mentre giocavano. Era intervenuto anche ildi lei, Josh, ...