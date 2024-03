Dune 2 | il regista ha fatto vedere il film in anteprima a un fan in fin di vita

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un gesto di grande umanità, da parte deldel momento: Denis Villeneuve ha realizzato il sogno di un fan gravemente malato, concedendogli di– Parte 2 inrispetto all’uscita al cinema. Lo scorso Gennaio, un uomo di mezza età, prossimo alla fine, ha confidato al proprio medico curante di essere un cinefilo e di avere il desiderio di assistere all’ultima fatica del cineasta canadese. La notizia è stata divulgata dal sito Global News. Una responsabile di una struttura di sostegno per malati terminali, Josée Gagnon, ha dichiarato: “Ho pensato: ‘Cosa possiamo fare?’. Poi mio marito mi ha ricordato che potevo far accadere qualcosa. Quindi ho condiviso un post sui social media e dopo nemmeno 12 ore eravamo in contatto con il team di Denis Villeneuve“. Sébastian Pilote, un corregionale dell’uomo, ...

