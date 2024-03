Dune 2 | il duello finale rifatto con i Lego è incredibile | vedere per credere

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 7 marzo 2024) Come omaggiare al meglio unepico, se non riproponendolo con i mattoncini più famosi del mondo? Questa l’idea di un utente, che ha riprodotto con iil momento cardine di– Parte 2, lo scontro tra Paul Atreides e Feyd-Rautha. Si può affermare, senza tema di smentita, che i due personaggi siano facce di una sola medaglia, con il secondo che è la nemesi speculare e contorta del primo. Il legame tra di loro non si limita alla bravura come combattenti e alla prosecuzione del lignaggio. Sono accomunati in quanto entrambi frutto dell’obiettivo secolare della Sorellanza Bene Gesserit, quello di creare il Kwisatz Haderach (“colui che può essere in molti luoghi allo stesso tempo”), il messia cosmico decisivo. In definitiva, un Bene Gesserit Maschio, in grado proiettare la galassia verso il progresso, in ...