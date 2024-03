Due donne morte in un incendio a Vicopisano vicino Pisa | anziana divorata dalle fiamme con la badante ucraina

Vicopisano (Pisa) 7 marzo 2024 - Due donne sono morte stanotte a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano per un incendio che è divampato in una ... (lanazione)

9.30 Incendio in un'abitazione nella notte a Vicopisano, in provincia di Pisa. Una anziana di 91 anni e la sua badante di 64 hanno perso la vita. Le fiamme ... (televideo.rai)

Un’anziana e la sua badante di 91 e 64 anni sono morte in un Incendio a Vicopisano in provincia di Pisa. Il rogo è stato probabilmente innescato dal circuito ... (open.online)

I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti la notte scorsa, 7 marzo 2024, alle 4.30 in Via Morandini, località San Giovanni alla Vena nel comune ... (firenzepost)

8 marzo, “Siamo donne, oltre la sindrome c'è di più”: Aipd per la Giornata della Donna: Siamo donne, oltre la sindrome c'è di più”: per la Giornata internazionale dell'8 marzo, l'Associazione Italiana Persone Down prende in prestito le parole di ...ilmessaggero

Incendio in casa a Vicopisano, morte anziana e badante: Due donne sono morte a seguito di un incendio nel paese di San Giovanni alla Vena, nel comune di Vicopisano in provincia di Pisa. Il fuoco si è propagato probabilmente per il corto circuito di una stu ...toscanaoggi

Pisa, incendio in un appartamento: due donne morte tra le fiamme. «Stavano dormendo nella camera da letto»: PISA - Due donne sono morte nell'incendio di un appartamento in provincia di Pisa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 04.40 di questa notte in ...corriereadriatico