Due anni alle Paralimpiadi di Milano Cortina | Fondazione accelera per inclusione e uguaglianza

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo – A duedalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di2026,2026 conferma il proprio impegno per l’organizzazione di Giochi sempre più inclusivi. Ci si avvicina a grandi passi all’evento planetario, e nella giornata di oggi, a, le Mascotte ufficiali di2026, Tina e Milo, hanno fatto visita al cantiere del Villaggio Olimpico e Paralimpico di, dove Coima, la società incaricata della realizzazione della struttura ha annunciato il completamento del tetto. Il complesso non solo ospiterà gli atleti e le atlete durante i Giochi, ma lascerà una legacy duratura, trasformandosi in un moderno studentato in ...