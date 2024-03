Due 14enni pontine le nuove vittime dell’app “Bikinioff”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Il fenomeno dell’abuso digitale non sembra conoscere soste, con ulteriori segnalazioni che emergono riguardo a, un’applicazione per cellulari che ha recentemente suscitato preoccupazione per il suo utilizzo da parte di adolescenti. Questa volta, due compagne di scuola sono state spogliate tramite l’applicazione, utilizzando foto prese dai social media e successivamente pubblicate su una chat. Le due, entrambe di 14 anni, hanno subito gravi ripercussioni dall’azione, con le immagini che sono diventate virali in poche ore, circolando rapidamente attraverso la rete. La Preoccupante Mancanza di Consapevolezza Il caso, avvenuto in un istituto superiore nel capoluogo pontino, evidenzia un aspetto preoccupante: l’assenza di consapevolezza da parte degli adolescenti riguardo alle conseguenze delle loro ...

