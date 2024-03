Droga venduta negli snack di merendine | due arresti a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 - Si intensificano i controlli della polizia nella zona del cantiere della Garisenda. Sotto le Due Torri, con i lavori che nei mesi scorsi hanno portato alla chiusura al traffico dell’ultima parte di via San Vitale, si è creata una nuova area di spaccio. L’attività della polizia si è rafforzata a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei commercianti che gestiscono attività tra via Zamboni e Strada Maggiore. Segnalazioni che hanno trovato riscontro con l’arresto di due fratelli albanesi di 31 e 29 anni, il primo dei quali è irregolare sul territorio. Nello specifico, il trentunenne si stava muovendo in bici nei pressi del cantiere, per poi prendere Strada Maggiore e raggiungere un appartamento in zona Murri. Gli agenti lo hanno seguito e bloccato una volta uscito dall’edificio, dove era rimasto per circa una decina di minuti: con sé aveva ...