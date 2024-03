Drive-Away Dolls | recensione | un road movie nell' umorismo folle di Ethan Coen

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladi, film diretto dacon protagoniste Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan: anni '90, due amiche queer, una macchina,. Divertimento sboccato e senza pensieri. Da qualche anno le strade cinematografiche dei fratellisi sono divise. L'ultimo film girato insieme è infatti La ballata di Buster Scruggs, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2018. Joelha quindi realizzato in solitaria Macbeth, adattamento in bianco e nero di Shakespeare, con protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand, mentreha diretto il documentario Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind e ora, insieme a Tricia Cooke, al debutto come ...

Drive-Away Dolls - Recensione: John Waters e Henry James: Drive-Away Dolls ha il sapore di Arizona Junior e la comicità demenziale e scoordinata di Burn After Reading - A prova di spia ma, come spesso accade con i Coen, alla radice dell’opera c’è più di ...cinefacts

