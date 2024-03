Drive-Away Dolls | la recensione | tutti pazzi per Margaret Qualley

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il film:, 2024. Regia: Ethan Coen. Genere: Commedia. Cast:, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Matt Damon. Durata: 84 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Jamie si rammarica della rottura con la sua ragazza, mentre Marian ha solo bisogno di rilassarsi e non pensare a nulla. Alla ricerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato verso Tallahassee, Florida, ma le cose si mettono male quando si imbattono in un gruppo di criminali inetti. Arriverà nelle sale italiane giovedì 7 marzo in versione esclusivamente in inglese con sottotitoli in italiano, una vera e propria novità per il mercato distributivo nostrano. Secondo lungometraggio in solitaria per il ...