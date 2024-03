Drammatico incidente | morto Alessandro Brunello | atletica e tecnico federale di sollevamento pesi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Lutto nel mondo dello sport., maestro distica edel progetto nazionale giovanile, oltre che preparatore atletico specialista nella forza, è infatti deceduto a seguito di un. L’uomo aveva 48 anni: nella mattinata di giovedì 7 marzo stava viaggiando a bordo del suo scooter in via Melchiorre Gioia a Milano, quando si è scontrato violentemente con un furgone. Sulle dinamiche dell’sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, subito intervenute sul posto. La passione di Giovanni era quella del, diventato il suo lavoro. Prima come atleta, poi come. Nel 2021, come riportato da Milano ...