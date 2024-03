Dragon’s Dogma 2 girerà a 30 fps su PS5 e Xbox Series X|S | niente modalità Performance

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 7 marzo 2024) Hideaki Itsuno ha confermato che non ci saranno leo Qualità nelle versioni PS5 oXS di2, con il gioco che offrirà sulle nuove console di Sony e Microsoft esclusivamente i 30 fps. Come riportato da VGC, il director del titolo ha deciso di dissipare ogni dubbio dei fan in merito al framerate offerto dal secondo capitolo disu PlayStation 5 eX eS, affermando nel corso di una nuova intervista che il gioco non includerà unaa 60 fotogrammi al secondo. Hideaki Itsuno ha affermato nello specifico quanto segue: “Il gioco ha un framerate illimitato. Puntiamo ad arrivare a circa 30 fotogrammi al secondo o più. Questo vale ...