Dragon’s Dogma 2 | cosa sapere del nuovo RPG di Capcom

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 7 marzo 2024) In questo articolo vi sveleremo ogniche c’è dasu2, ilaction RPG targatoè un action RPG in terza persona sviluppato e pubblicato danel 2012. All’epoca questo titolo non ebbe un successo mediatico particolarmente grande, ma nonostante ciò è riuscito a crearsi una community davvero molto solida. Ora che siamo vicini all’uscita del secondo capitolo tanti nuovi giocatori sono interessati a provarlo, ma approcciare un titolo del genere alla cieca potrebbe non essere facile per alcuni. Per aiutare i novizi a capire conavranno a che fare abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi sveleremo ogniche c’è da ...