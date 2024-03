Dove vedere Milan-Slavia Praga in tv e streaming | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dopo aver avuto la meglio sul Rennes nei playoff, ilaffronterà lonegli ottavi di finale di Europa League, con la gara di andata in programma giovedì 7 marzo alle 21 a San Siro. Un match in cui i rossoneri, reduci dall'affermazione in campionato contro la Lazio, andranno a...