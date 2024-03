Dove si è trasferito Fedez dopo la crisi con Chiara? In un attico preso in affitto per 3 mesi | le foto pubblicate da Diva e Donna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) È passato quasi un mese da quel 18 febbraio che ha stravolto la routine in casa Ferragnez. Dagospia, in quell’occasione, annunciava ladi coppia traFerragni e, con l’uscita di casa di quest’ultimo.complicati scanditi da silenzi, storie criptiche, collegamenti televisivi e paparazzate. Poi, a sorpresa (per modo di dire), le tanto attese dizioni pubbliche dell’influencer cremonese da Fabio Fazio a Che Tempo che fa. È proprio lei infatti a raccontarci in questi giorni la sua quotidianità attraverso le storie Instagram. Dai saldi sul suo store, ai giochi tra il cane Paloma e i figli Leone e Vittoria fino alle uscite con gli amici. E? Il rapper,aver inaugurato i suoi uffici, sembra aver trovato una nuova casa da cui ripartire ...