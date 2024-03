Dove mangiare la pasta alla Norma a Catania I 7 ristoranti migliori scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ai piedi dell’Etna, affacciata sulla costa occidentale della Sicilia,ha un centro storico di grande fascino dichiarato patrimonio Unesco per la parte che riguarda il barocco, di cui fanno parte anche la splendida Cattedrale di Sant’Agata, patrona della città, e via dei Crociferi. Sono presenti anche testimonianze romane (come l’Anfiteatro, il Teatro e le varie Terme) e liberty, molto ben conservate. Vale la pena visitare i due principali mercati caratteristici, la Pescheria e a Fera ‘o Luni, per immergersi in un tripudio di voci, colori e profumi che non ha uguali.laAldo Trattoria. All’interno dello storico mercato “Fera ‘o Luni”, che a dispetto del nome (luni significa lunedì) si tiene tutti i giorni feriali, al ...