Dossieraggio | Meloni “Fatto gravissimo | bisogna trovare mandanti”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Da qualche parte qualcuno ha messo in piedi dei metodi che di solito si usano nei regimi illegali, per cercare di gettare fango a chi non gli stava simpatico: penso che questa sia una cosa gravissima, penso che sia molto più ampia di quello che stiamo vedendo perchè ci sono i politici” ma anche “tantissime persone normali ecapire per quali interessi siano state fatte oggetto di”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, a “Dritto e rovescio” su Retequattro. “Voglio ringraziare il procuratore Melillo e il procuratore Cantone per il lavoro che stanno facendo, perchèanche capire quali erano i, perchè questi metodi in uno stato di diritto non sono previsti”. Quello che “mi indigna più delin sè è che qualcuno ...