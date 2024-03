Dossieraggio | Meloni | è cosa da regimi | vanno scoperti i mandanti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (askanews) – Con ilsono stati usati “metodi daautoritari per gettare fango su chi non stava simpatico. E’ unagravissima, penso che sia molto più ampia di quello che stiamo vedendo, perchè ci sono i politici ma anche tante persone normali e bisogna capire quali interessi ci sono dietro. Varie persone sono state fatte oggetto diper avviare campagne di fango. Si deve andare fino in fondo, e voglio ringraziare Melillo e Cantone, perchè non basta sapere chi è il funzionario che violava una banca dati ma anche capire quali erano i”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaa ‘Dritto e rovescio’ su Rete4. “Se c’è stato qualcuno che ha usato banche dati riservate per fare gli interessi propri – ha aggiunto – ...