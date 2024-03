Dossieraggio | l' inchiesta su Gravina | “Su di me solo falsità Voglio i nomi dei mandanti”

(Di giovedì 7 marzo 2024) «Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo, che sono ledi qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa». Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, a margine dell’incontro con gli arbitri sul caso. «Io ho esibito documenti ufficiali con data certa - ha aggiunto -Tutto ha avuto...

Il presidente della Federcalcio: "Contro di me falsità, sono e sono stato la parte lesa" "Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo dossieraggio , che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline ... (periodicodaily)

inchiesta Perugia: M.Occhiuto (Fi), 'urgente rafforzare protezione dati personali': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “L’uso illegale di informazioni riservate che sta emergendo in questi giorni, e i cui risvolti sono tuttora in evoluzione, è un grave scandalo che colpisce la nostra democra ...lanuovasardegna

Gravina e l’inchiesta per antiriciclaggio. “Contro di me falsità, voglio i nomi dei mandanti”: Il presidente della Figc: “Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo Dossieraggio”. E presenta una memoria con documenti ...quotidiano

Dossier, verso l’audizione di Cafiero de Raho da parte dei presidenti di Camera e Senato: L’inchiesta della procura di Perugia sul Dossieraggio su una serie di personalità – dopo aver portato in audizione davanti alla commissione Antimafia Giovanni Melillo e Raffaele Cantone – sembra rende ...ilfattoquotidiano