Dossieraggio | il sospetto di una regia a Sinistra Carlo De Benedetti venga a riferire in Antimafia

"In ballo c'è la sicurezza dello Stato e non solo notizie da pettegolezzo". Così si era espresso ieri in una nota Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione, al termine dell'audizione dell'attuale Procuratore nazionale Giovanni Melillo. Parole forti, che non hanno risparmiato l'altro vicepresidente, Federico Cafiero De Raho, nonché ex Procuratore nazionale proprio nel periodo in cui il luogotenente Pasquale Striano si impossessava illegittimamente delle informazioni riservate.