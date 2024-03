Dossieraggio | il pm | «Diversi contatti sospetti tra Gravina e Lotito»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Le parole di Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, sul casoche vede coinvoltiRaffaele Cantone, procuratore di Perugia, ha parlato all'Ansa delle indagini per il casoche vedono coinvolti Gabrielee Claudiodella Lazio. PAROLE– «Ci sono stati una serie dicon soggetti della Lazio, ma finché non si trova la prova non ci sono responsabilità. Abbiamo ascoltato a Perugia Claudiocome persona informata sui fatti, poi abbiamo ritenuto di trasmettere gli atti alla procura di Roma».