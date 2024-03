Dossieraggio | Gravina indagato nell' inchiesta per autoriciclaggio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Ècon l'ipotesi di reato diil presidente della Figc, Gabriele, iscritto questo pomeriggio prima dell'inizio dell'interrogatorio svolto a piazzale Clodio alla presenze anche del procuratore Francesco Lo Voi.è statoa sua tutela: il presidente della Figc, così facendo, è stato ascoltato alla presenza dei suoi legali e ha potuto chiarire la sua posizione. "In ragione delle intollerabili strumentalizzazioni e delle ricostruzioni distorsive della verità dei fatti che lo hanno chiamato in causa negli ultimi giorni, pur non risultando, questa mattina Gabrieleha chiesto di essere ascoltato per chiarire la sua posizione e le circostanze di cui è stato vittima. L'audizione si è svolta questo ...