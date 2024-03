Dossieraggio | da Serpico a Siva | ecco le banche dati usate dal finanziere Pasquale Striano

Da Copasir a Sos, passando per Etna, Serpico e Siva: guida alle parole che sono entrate in voga dopo l'esplosione dell'inchiesta giudiziaria nata dalla ... (ilgiornale)

Cantone stronca le leggi di Nordio: “L’indagine sugli accessi sarebbe stata molto più difficile. Striano Non abbiamo trovato soldi sospetti”: I numeri degli accessi abusivi realizzati dal finanziere Pasquale Striano sono “mostruosi“. E lasciano immaginare che dietro di lui possa esserci un sistema con dei mandanti. Ma finora “non sono emers ...ilfattoquotidiano

Dossieraggio, Cantone: “Numeri inquietanti”: Se questo è Dossieraggio o no non spetta a me dirlo ... Ha cercato 1.123 persone sulla banca dati Serpico, ma potrebbero essere pure 3mila le ricerche, io sto parlando delle persone. Ha effettuato ...opinione

Dossieraggio, Cantone: «Striano ha controllato 1.500 persone dalle banche dati. Nel mirino anche i fondi della Lega»: Il procuratore di Perugia che indaga sugli accessi abusivi del tenente della Finanza sentito in commissione Antimafia: «Si tratta di numeri inquietanti, davvero mostruosi» ...corriere