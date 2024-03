Dossier | verso l’audizione di Cafiero de Raho L’ipotesi che siano i presidenti di Camera e Senato a fare le domande

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’inchiesta della procura di Perugia sulaggio su una serie di personalità – dopo aver portato in audizione davanti alla commissione Antimafia Giovanni Melillo e Raffaele Cantone – sembra rendere necessaria anche un’altra audizione. Che però presenta profili di anomalia perché a essere sentire sarà o dovrebbe essere Federicode, ex procuratore nazionale antimafia e attuale vice presidente commissione Antimafia. Cuore dell’inchiesta di Perugia è l’accesso abusivo proprio alle banche dati della procura nazionale Antimafia: sotto inchiesta, come è noto, sono finiti il pm Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano, entrambi in servizio in via Giulia (il tenente è stato poi trasferito). La decisione sulin commissione parlamentare antimafia dello stesso vice presidente della commissione ...