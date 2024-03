Doppia poltrona | Gasparri molla la Cyberealm

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Non è una resa”, annuncia il capogruppo di Forza Italia Mauriziodopo avere comunicato via lettera al presidente del Senato di essersi “dimesso dalla presidenza non operativa di, società che non merita astiosi e immotivati attacchi”, scrive nella sua missiva, spostando come al solito il focus da se stesso alla società che non è mai stata argomento di discussione giornalistica. Il capogruppo di Forza Italia Maurizioha lasciato la presidenza della societàrivelata da La Notizia Il punto era piuttosto che un presidente dal 2021 di una società che si occupa di sicurezza informatica non abbia mai comunicato al Senato il proprio ruolo, come rivelato da La Notizia. E quell’omissione avrebbe potuto comportare la decadenza del seggio.è stato salvato dalla Giunta ...