Dopo la guerra una vita per gli altri Da caporale Noakes a fratello George

(Di giovedì 7 marzo 2024) Storie di umanità in. Storie belle, in cui la solidarietà prevale sull’odio e sulla paura, trasformando in piccoli eroi misconosciuti i protagonisti di grandi atti di coraggio, cui va il merito di aver salvato soldati che tornati allacivile hanno potuto fare grandi cose. È partendo dal caso degli agricoltori di Cisliano chel’8 settembre ’43 diedero rifugio alla Cascina Forestina a tre soldati inglesi, favorendone la fuga in Svizzera e da lì il rimpatrio, che si scopre come un semplice gesto di solidarietà nei confronti di un prigioniero difuggitivo, compiuto in tempo die perciò stesso non così scontato e neppure privo di rischi per chi lo compie, possa fare la differenza anche oltre oceano. È il caso del soldatoMichael ...