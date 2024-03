Donne e motori | si inizia a far sul serio | novità e sfide della F1 Academy L’ingegnere ex Ferrari | “Divario fisico? No | è solo un tema culturale”

(Di giovedì 7 marzo 2024), questa volta si comincia a fare sul. Nel weekend parte la seconda stagioneF1, la categoria femminile nata sulle ceneri delle W Series e inaugurata lo scorso anno, non senza qualche passaggio interlocutorio. Guidato da Susie Stoddart Wolff, ex pilota nonché moglie del team principal Mercedes Toto Wolff, si tratta di un campionato fuori dall’orbita FIA, che si interfaccia esclusivamente con Liberty Media. Ma tanto la holding americana viene criticata, a ragione, per la propria politica esageratamente commerciale e affaristica a scapito degli aspetti puramente sportiviF1, quanto a livello dile va dato atto di operare in senso contrario. La F12024 presentasia formali che ...

