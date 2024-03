Donna scippata al cimitero | un denunciato

(Di giovedì 7 marzo 2024) San Miniato (Pisa), 7 marzo 2024 – I carabinieri di San Miniato hannoa piede libero per furto con strappo un uomo per aver scippato unache era andata a far visita ai cari defunti in undella zona. Mentre lastava prendendosi cura di un sepolcro, il malvivente l’ha avvicinata e le ha strappato la borsa, poi ritrovata dalla vittima in prossimità dell’entrata priva di un portafoglio - per poi scappare. I carabinieri hanno guardato le telecamere di zona e individuato la vettura con cui si è allontanato l’autore del furto.

